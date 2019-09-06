Путин назвал Камчатку самым красивым местом, где он бывал

Российский лидер Владимир Путин во время выступления на полях Восточного экономического форума заявил, что не видел ничего более красивого, чем природа Камчатского края.

На пятничной встрече с представителями общественности Дальнего Востока президент РФ отметил, что Камчатка - это бриллиант России. Он подчеркнул, что регион в целом - один большой природный заповедник. «Все там заповедное», - отметил Путин.

Глава государства отметил, что ничего более красивого в мире не видел, чем Камчатка.

В понедельник Путин на ВЭФ заявил, что развитие Дальнего Востока как природного туристического центра является одной из приоритетных задач правительства. По его словам, необходимо ускорить работу по учету границ всех заповедников, нацпарков и других природных территорий. В числе важных объектов Путин назвал Кроноцкий заповедник на Камчатке.