Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Приморье и ДФО должны развиваться как высокотехнологичные регионы, заявил Путин

Приморье и ДФО должны развиваться как высокотехнологичные регионы, заявил Путин

 Путин назвал Камчатку самым красивым местом, где он бывал

Путин назвал Камчатку самым красивым местом, где он бывал
Депутат Рады назвал «убийством журналистики» намерение закрыть NEWSONE

Депутат Рады назвал «убийством журналистики» намерение закрыть NEWSONE

 Украинский Нацсовет по ТВ пригрозил телеканалу NewsOne лишением лицензии

Украинский Нацсовет по ТВ пригрозил телеканалу NewsOne лишением лицензии
Благоустроенная зеленая зона должна быть в каждом районе Петербурга, заявил Беглов

Благоустроенная зеленая зона должна быть в каждом районе Петербурга, заявил Беглов

 Северная Корея просит ООН сократить число сотрудников в стране

Северная Корея просит ООН сократить число сотрудников в стране
Приморье и ДФО должны развиваться как высокотехнологичные регионы, заявил Путин

Приморье и ДФО должны развиваться как высокотехнологичные регионы, заявил Путин

 Путин назвал Камчатку самым красивым местом, где он бывал

Путин назвал Камчатку самым красивым местом, где он бывал
Депутат Рады назвал «убийством журналистики» намерение закрыть NEWSONE

Депутат Рады назвал «убийством журналистики» намерение закрыть NEWSONE

 Украинский Нацсовет по ТВ пригрозил телеканалу NewsOne лишением лицензии

Украинский Нацсовет по ТВ пригрозил телеканалу NewsOne лишением лицензии
Благоустроенная зеленая зона должна быть в каждом районе Петербурга, заявил Беглов

Благоустроенная зеленая зона должна быть в каждом районе Петербурга, заявил Беглов

 Северная Корея просит ООН сократить число сотрудников в стране

Северная Корея просит ООН сократить число сотрудников в стране
7:24   6 Сентября 2019
Россия

Путин назвал Камчатку самым красивым местом, где он бывал

Путин назвал Камчатку самым красивым местом, где он бывал

Российский лидер Владимир Путин во время выступления на полях Восточного экономического форума заявил, что не видел ничего более красивого, чем природа Камчатского края.

На пятничной встрече с представителями общественности Дальнего Востока президент РФ отметил, что Камчатка - это бриллиант России. Он подчеркнул, что регион в целом - один большой природный заповедник. «Все там заповедное», - отметил Путин.

Глава государства отметил, что ничего более красивого в мире не видел, чем Камчатка.

В понедельник Путин на ВЭФ заявил, что развитие Дальнего Востока как природного туристического центра является одной из приоритетных задач правительства. По его словам, необходимо ускорить работу по учету границ всех заповедников, нацпарков и других природных территорий. В числе важных объектов Путин назвал Кроноцкий заповедник на Камчатке.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#путин #камчатка #вэф

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...