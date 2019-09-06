Проведение ВЭФ дает новые возможности для развития Дальнего Востока, заявил Путин

Проведение Восточного экономического форума создает дополнительные условия для развития региона, заявил российский лидер Владимир Путин на встрече с представителями общественности Дальнего Востока на полях ВЭФ.

Российский президент заявил, что проведение данного форума пойдет на пользу Дальнему Востоку и Приморью в целом. Он отметил, что владивостокский саммит АТЭС АТЭС 2012 года поспособствовал развитию региона по различным направлениям. По его словам, аналогичные ВЭФ форумы создают дополнительные условия, привлекая инвестиции и раскрывая регион как перед российскими, так и перед иностранными партнерами.

Президент РФ предложил представителям общественности по окончанию форума в спокойной обстановке обсудить те актуальные вопросы и проблемы, которые ближе всего тем людям, которые живут на Дальнем Востоке и в Приморье в частности. Путин, обратившись к участникам встречи, попросил сформулировать вопросы, задачи и предложения, которые могут иметься в большом количестве.

На встрече участвуют более семидесяти представителей общественных, профессиональных и молодежных объединений, предпринимателей, врачей, учителей и т.д. Также в мероприятии участвует полпред президента в ДФО Юрий Трутнев, помощник главы государства Игорь Левитин, министр транспорта Евгений Дитрих, министр труда Максим Топилин, губернатор Приморья Олег Кожемяко, а также секретарь Общественной палаты РФ Валерий Фадеев.