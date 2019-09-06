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7:11   6 Сентября 2019
Россия

Проведение ВЭФ дает новые возможности для развития Дальнего Востока, заявил Путин

Проведение ВЭФ дает новые возможности для развития Дальнего Востока, заявил Путин

Проведение Восточного экономического форума создает дополнительные условия для развития региона, заявил российский лидер Владимир Путин на встрече с представителями общественности Дальнего Востока на полях ВЭФ.

Российский президент заявил, что проведение данного форума пойдет на пользу Дальнему Востоку и Приморью в целом. Он отметил, что владивостокский саммит АТЭС АТЭС 2012 года поспособствовал развитию региона по различным направлениям. По его словам, аналогичные ВЭФ форумы создают дополнительные условия, привлекая инвестиции и раскрывая регион как перед российскими, так и перед иностранными партнерами.

Президент РФ предложил представителям общественности по окончанию форума в спокойной обстановке обсудить те актуальные вопросы и проблемы, которые ближе всего тем людям, которые живут на Дальнем Востоке и в Приморье в частности. Путин, обратившись к участникам встречи, попросил сформулировать вопросы, задачи и предложения, которые могут иметься в большом количестве.

На встрече участвуют более семидесяти представителей общественных, профессиональных и молодежных объединений, предпринимателей, врачей, учителей и т.д. Также в мероприятии участвует полпред президента в ДФО Юрий Трутнев, помощник главы государства Игорь Левитин, министр транспорта Евгений Дитрих, министр труда Максим Топилин, губернатор Приморья Олег Кожемяко, а также секретарь Общественной палаты РФ Валерий Фадеев.

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Автор: Олег Королев
#путин #приморский край #вэф

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