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6:40   6 Сентября 2019
Россия

Петербург планирует в полтора раза увеличить число ремонтируемых дорог, сообщил Беглов

Петербург планирует в полтора раза увеличить число ремонтируемых дорог, сообщил Беглов

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов в вечернем телеэфире рассказал об улучшении дорог города.

В эфире телепрограммы «Петербург. Новый взгляд. Разговор с Александром Бегловым» он сообщил, что для доведения дорог до отличного состояния необходимо выделять соответствующие деньги и следить за качеством выполнения ремонтных работ.

Беглов отметил, что на текущий год запланирован ремонт 120 километров магистралей и улиц. Ожидается, что на будущий и последующий года объмы ремонта будут расти еще больше.

По его словам, в этом году идет строительство 210 километров дорог. Беглов отметил, что государство старается увеличить ее хотя бы в полтора раза. Ожидается, что каждый год к ремонту будут добавляться по 25-30 процентов.

Контроль за ремонтом и строительством дорог в Петербурге будет усиленным, поскольку за пять лет их нужно будет довести до состояния европейских стандартов. Всего из бюджета города в 2020 году будет выделено 10,7 миллиарда на ремонт 170 километров дорог.

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Автор: Олег Королев
#дороги #петербург #беглов

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