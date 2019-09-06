Петербург планирует в полтора раза увеличить число ремонтируемых дорог, сообщил Беглов

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов в вечернем телеэфире рассказал об улучшении дорог города.

В эфире телепрограммы «Петербург. Новый взгляд. Разговор с Александром Бегловым» он сообщил, что для доведения дорог до отличного состояния необходимо выделять соответствующие деньги и следить за качеством выполнения ремонтных работ.

Беглов отметил, что на текущий год запланирован ремонт 120 километров магистралей и улиц. Ожидается, что на будущий и последующий года объмы ремонта будут расти еще больше.

По его словам, в этом году идет строительство 210 километров дорог. Беглов отметил, что государство старается увеличить ее хотя бы в полтора раза. Ожидается, что каждый год к ремонту будут добавляться по 25-30 процентов.

Контроль за ремонтом и строительством дорог в Петербурге будет усиленным, поскольку за пять лет их нужно будет довести до состояния европейских стандартов. Всего из бюджета города в 2020 году будет выделено 10,7 миллиарда на ремонт 170 километров дорог.