Благоустроенная зеленая зона должна быть в каждом районе Петербурга, заявил Беглов

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов заявил, что город нуждается в «зеленых зонах». Об этом он рассказал в эфире передачи « «Петербург. Новый взгляд. Разговор с Александром Бегловым».

Градоначальник отметил, что Петербург является промышленным мегаполисом, и потому в каждом районе должна быть своя зеленая зона - «легкие» города. По его словам, чем больше благоустроенных дворов и парков в городе, тем лучше экологическая и психологическая обстановка.

Беглов подчеркнул, что петербуржцы борются за каждый «маленький кусочек зелени». Так, по его словам, недавно прошла встреча правительства города с жителями по поводу сквера на улице Туристской, где планировалась постройка торгового центра. Градоначальник отметил, что после обращения горожан за короткое время сквер был приведен в порядок.

Также врио губернатора отметил, что в городе был построен новый парк - Героев-пожарных, который был объединен с парком Интернационалистов. По его словам, далее на бывшем антенном поле Минобороны РФ, расположенном со стороны Софийской улицы, будет сделан патриотический парк с полосой препятствий. Таким образом, будет совмещено три парка.

Беглов рассказал, что после просьб горожан в парк Малинова были завезены новые скамейки, было сделано освещение и поставлены урны. Кроме того, правительство займется парком Авиаторов, который находится в заброшенном состоянии.