Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Приморье и ДФО должны развиваться как высокотехнологичные регионы, заявил Путин

Приморье и ДФО должны развиваться как высокотехнологичные регионы, заявил Путин

 Путин назвал Камчатку самым красивым местом, где он бывал

Путин назвал Камчатку самым красивым местом, где он бывал
Депутат Рады назвал «убийством журналистики» намерение закрыть NEWSONE

Депутат Рады назвал «убийством журналистики» намерение закрыть NEWSONE

 Украинский Нацсовет по ТВ пригрозил телеканалу NewsOne лишением лицензии

Украинский Нацсовет по ТВ пригрозил телеканалу NewsOne лишением лицензии
Благоустроенная зеленая зона должна быть в каждом районе Петербурга, заявил Беглов

Благоустроенная зеленая зона должна быть в каждом районе Петербурга, заявил Беглов

 Северная Корея просит ООН сократить число сотрудников в стране

Северная Корея просит ООН сократить число сотрудников в стране
Приморье и ДФО должны развиваться как высокотехнологичные регионы, заявил Путин

Приморье и ДФО должны развиваться как высокотехнологичные регионы, заявил Путин

 Путин назвал Камчатку самым красивым местом, где он бывал

Путин назвал Камчатку самым красивым местом, где он бывал
Депутат Рады назвал «убийством журналистики» намерение закрыть NEWSONE

Депутат Рады назвал «убийством журналистики» намерение закрыть NEWSONE

 Украинский Нацсовет по ТВ пригрозил телеканалу NewsOne лишением лицензии

Украинский Нацсовет по ТВ пригрозил телеканалу NewsOne лишением лицензии
Благоустроенная зеленая зона должна быть в каждом районе Петербурга, заявил Беглов

Благоустроенная зеленая зона должна быть в каждом районе Петербурга, заявил Беглов

 Северная Корея просит ООН сократить число сотрудников в стране

Северная Корея просит ООН сократить число сотрудников в стране
6:14   6 Сентября 2019
Весь мир

Благоустроенная зеленая зона должна быть в каждом районе Петербурга, заявил Беглов

Благоустроенная зеленая зона должна быть в каждом районе Петербурга, заявил Беглов

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов заявил, что город нуждается в «зеленых зонах». Об этом он рассказал в эфире передачи « «Петербург. Новый взгляд. Разговор с Александром Бегловым».

Градоначальник отметил, что Петербург является промышленным мегаполисом, и потому в каждом районе должна быть своя зеленая зона - «легкие» города. По его словам, чем больше благоустроенных дворов и парков в городе, тем лучше экологическая и психологическая обстановка.

Беглов подчеркнул, что петербуржцы борются за каждый «маленький кусочек зелени». Так, по его словам, недавно прошла встреча правительства города с жителями по поводу сквера на улице Туристской, где планировалась постройка торгового центра. Градоначальник отметил, что после обращения горожан за короткое время сквер был приведен в порядок.

Также врио губернатора отметил, что в городе был построен новый парк - Героев-пожарных, который был объединен с парком Интернационалистов. По его словам, далее на бывшем антенном поле Минобороны РФ, расположенном со стороны Софийской улицы, будет сделан патриотический парк с полосой препятствий. Таким образом, будет совмещено три парка.

Беглов рассказал, что после просьб горожан в парк Малинова были завезены новые скамейки, было сделано освещение и поставлены урны. Кроме того, правительство займется парком Авиаторов, который находится в заброшенном состоянии.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#петербург #беглов #благоустройство

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...