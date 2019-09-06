Подводный музей затонувших кораблей появится в Петровском доке

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов заявил, что в рамках программы «Кронштадт. Остров фортов» отреставрируют Петровский док.

В Кронштадте начала разработка масштабного проекта, получившего название «Кронштадт. Остров фортов». Для того, чтобы его полностью реализовать, необходимо усовершенствовать транспортную инфраструктуру. Особое внимание будет уделено реставрации знаменитых кронштадтских фортов.

В эфире телепрограммы «Петербург. Новый взгляд. Разговор с Александром Бегловым» градоначальник рассказал, что в данном направлении уже есть «интересные наработки». По его словам, на территории Петровского дока планируется создать музей затонувших кораблей: посетители смогут посмотреть через стекло или взять акваланг, чтобы поплавать.

Сейчас объект находится в неудовлетворительном состоянии, но уже идет разработка проектно-сметной документации по его восстановлению. На проект уйдет не менее двенадцати миллиардов рублей.