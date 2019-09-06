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5:00   6 Сентября 2019
Россия

Мечты петербуржцев о парке у Тучкового моста воплотятся в жизнь, заявил Беглов

Мечты петербуржцев о парке у Тучкового моста воплотятся в жизнь, заявил Беглов

Петербург поступательно продвигается в реализации Арт-парка - масштабного проекта по созданию зеленого общественного пространства. Об этом сообщил врио губернатора Александр Беглов.

В вечернем телеэфире градоначальник заявил, что мечты горожан о том, чтобы у Тучкова моста был парк, реализуются. Данное решение уже принято, оно поддержано президентом.

По его словам, сейчас необходимы специалисты из этой области, будет проведен соответствующий конкурс. Беглов отметил, что все проекты будут согласованы с петербуржцами.

На голосовании за название будущего общественного пространства больше всего горожанам понравился вариант «Тучков буян». По его словам, сейчас будет проводится масштабный опрос на тему того, каким будет наполнение парка. По словам Беглова, петербуржцы должны сами решить, что им хотелось бы больше всего.

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Автор: Олег Королев
#петербург #беглов #тучков мост

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