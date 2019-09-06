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4:29   6 Сентября 2019
Россия

Власти Петербурга запустят единый трехзначный номер социальных участковых, заявил Беглов

Власти Петербурга запустят единый трехзначный номер социальных участковых, заявил Беглов

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов в вечернем телеэфире рассказал, что для новой службы социальных участковых будет введен единый трехзначный номер.

По словам Беглова, в поддержке социальных участковых нуждаются не только пожилые люди, но и молодые семьи. По его словам, люди должны знать, что им всегда помогут, в какой бы ситуации они не оказались.

Градоначальник сообщил, что служба координирует все учреждения социального обслуживания. По его словам, для того, чтобы люди обратились в службу, до конца года будет запущен единый трехзначный номер социальных участковых.

Беглов отметил, что благодаря трехзначному номеру любой петербуржец сможет получить помощь в разрешении различных вопросов, проконсультироваться со специалистами и узнать о предоставляемых ему льготах и имеющихся правах.

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Автор: Олег Королев
#петербург #беглов #социальные услуги

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