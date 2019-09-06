Беглов рассказал, что Петербург в два раза обогнал Москву по вводу детсадов и школ

Петербург обогнал почти в два раза Москву по числу открытых школьных и дошкольных учреждений, заявил врио губернатора Александр Беглов в эфире передачи «Петербург. Новый взгляд».

В городе к первому сентября открылись девять новых школ и 27 детских садов. Ожидается, что до конца года будут сданы еще две школы и 17 детсадов.

Врио губернатора отметил, что дисбаланс все еще сохраняется, из-за чего нужно усиливать работу в 2020 – 2021 годах. Так, в ближайшую пятилетку городу дополнительно потребуется 169 детских садов, 84 школы и 54 больницы, на что необходимо 309 миллиардов рублей.

В последние годы скорость ввода в строй социальных объектов в Петербурге сильно отставала от темпов строительства новых домов. В итоге в городе сложилась кризисная ситуация для целых микрорайонов. Дефицит достиг 26 тысяч мест в школах и 37 тысяч в детсадах.

Срочные антикризисные меры Беглова и его команды позволили привлечь более десяти миллиардов рублей из федерального бюджета на выкуп уже построенных объектов. Также были разморожены почти все недострои и разорваны 16 госконтрактов с недобросовестными подрядчиками.