Петербург первым в Европе реализовал для слабовидящих детей «Сад ощущений», сообщил Беглов
Петербург первым в Европе реализовал уникальный проект для слабовидящих детей - «Сад ощущений». Об этом рассказал врио губернатора города Александр Беглов.
В эфире телепередачи «Петербург. Новый взгляд. Разговор с Александром Бегловым» Беглов рассказал о том, как на детской площадке во дворе он заметил, что сидящий в инвалидной коляске мальчик смотрел на то, как другие дети играют и бегают.
По его словам, после этого городские власти впервые сделали площадку для детей-колясочников. Градоначальник подчеркнул, что данные проекты будут реализовываться и впредь.
Беглов сообщил, что к 1 сентября Петербург первым в Европе открыл «Сад ощущений» для слабовидящих детей. В саду посажено огромное количество пахнущих растений.
«Когда смотришь на детишек с ограниченными возможностями, слезы на глаза наворачиваются. У них другое детство. А мы взрослые что? Не можем сделать так, чтобы помочь им? Мы можем.», - подчеркнул Беглов.