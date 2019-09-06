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3:46   6 Сентября 2019
Россия

Петербург первым в Европе реализовал для слабовидящих детей «Сад ощущений», сообщил Беглов

Петербург первым в Европе реализовал для слабовидящих детей «Сад ощущений», сообщил Беглов

Петербург первым в Европе реализовал уникальный проект для слабовидящих детей - «Сад ощущений». Об этом рассказал врио губернатора города Александр Беглов.

В эфире телепередачи «Петербург. Новый взгляд. Разговор с Александром Бегловым» Беглов рассказал о том, как на детской площадке во дворе он заметил, что сидящий в инвалидной коляске мальчик смотрел на то, как другие дети играют и бегают.

По его словам, после этого городские власти впервые сделали площадку для детей-колясочников. Градоначальник подчеркнул, что данные проекты будут реализовываться и впредь.

Беглов сообщил, что к 1 сентября Петербург первым в Европе открыл «Сад ощущений» для слабовидящих детей. В саду посажено огромное количество пахнущих растений.

«Когда смотришь на детишек с ограниченными возможностями, слезы на глаза наворачиваются. У них другое детство. А мы взрослые что? Не можем сделать так, чтобы помочь им? Мы можем.», - подчеркнул Беглов.

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Автор: Олег Королев
#петербург #беглов #дети-инвалиды

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