Беглов рассказал, как технологии обеспечивают безопасность горожан

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов рассказал в вечернем телеэфире об эффективности программы «Мобильный город», а также о внедрении системы «Умный двор».

В ходе передачи «Петербург. Новый взгляд. Разговор с Александром Бегловым» градоначальник рассказал, что касающиеся системы видеонаблюдения мероприятия являются ключевыми в развитии комплекса «Безопасный город». По его словам, благодаря программе «Мобильный участковый» сотрудники полиции могут с помощью планшета посмотреть на любую улицу, где стоит камера.

Беглов рассказал, что система уже доказала свою эффективность: так, укравшего велосипед в одном из петербургских дворов удалось отследить по камерам с помощью планшета. Воришку задержали через 15-20 минут.

Также он рассказал, что в тестовом режиме на Петроградке в рамках программы «Умный двор» были установлены около шести тысяч домофонов с камерами, к которым участковый может подключаться с помощью планшета. Также через планшет полицейские могут открыть дверь в любую парадную, получить доступ к базе ГУВД и связаться с дежурным. На данный момент этой системой оборудованы и 6357 парадных.

Ожидается, что умные домофоны будут установлены в Центральном районе и Кронштадте. Позже они появятся во всем городе. Потребность составляет 19371 устройство.