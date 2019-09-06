Беглов пригласил блокадников и ветеранов на осмотр новой экспозиции в Музее блокады

Врио губератора Петербурга Александр Беглов поблагодарил жителей Петербурга, которые отстояли Музей блокады, и пригласил всех на новую экспозицию.

В вечернем телеэфире Беглов рассказал, что изначально планировалось перенести музей в другое место, но после того, как блокадники и ветераны обратились к президенту РФ с просьбой оставить музей в историческом здании, планы изменились. Глава государства выделил из резервного фонда 150 миллионов рублей на обновление экспозиции, а также распорядился, чтобы Минобороны РФ выделило музею более трех тысяч квадратных метров помещений по соседству.

Беглов отметил, что благодаря этой поддержке музей был приведен в порядок. Градоначальник пригласил всех посмотреть новую экспозицию. Также он отметил, что власти хотели бы услышать мнение блокадников и ветеранов о том, что было сделано правильно или неправильно.

В пятницу в 11:00 состоится торжественное открытие новой экспозиции Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда в Соляном переулке. Восьмого сентября музей будет открыт для всех желающих.