Реконструкция Таврического сада станет одним из лучших проектов Петербурга, заявил Беглов

Врио губернатора Александр Беглов заявил, что реконструкция оранжерей Таврического сада станет одним из лучших проектов в городе.

В вечернем телеэфире Беглов сообщил, что проект оранжереи Таврического сада имеют особую историческую значимость, которую необходимо сохранить. По его словам, данное пространство вместе с садом интересно не только городу, но и инвесторам.

Градоначальник отметил, что необходимо находить форму, когда и городу, и бизнесу проект интересен. По его словам, если бизнес вкладывает деньги в общественные пространства, это можно только приветствовать.

Беглов подчеркнул, что с привлечением бизнеса можно достичь хорошего результата при развитии оранжерей Таврического сада. По его словам, там можно сделать кафе, прогулочные зоны, посадить цветники и сделать зимний каток. Также он сообщил, что необходим серьезный инвестор, поскольку проект может обойтись от двух до четыре миллиардов рублей, что «потянет» не каждый.

По словам врио губернатора, проект должен быть современным и сохраняющим историческую значимость. По его словам, в ближайшее время будет объявлен конкурс на лучший инвестиционный проект для превращения Таврическое сада в уникальное общественное пространство.