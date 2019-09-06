Власти Петербурга ведут переговоры о строительстве трамвайного завода, заявил Беглов

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов в вечернем телеэфире рассказал, что Петербург вернет себе имя мировой столицы трамвая.

В четверг в вечернем телеэфире передачи «Петербург. Новый взгляд. Разговор с Александром Бегловым» он сообщил, что на данный момент ведутся переговоры с инвестором о создании в Северной столице завода по производству трамвайных вагонов.

Трамвай является символом для петербуржцев, а в 80-е годы прошлого года город был фактически мировой столицей данного вида транспорта. Позже трамваи стал уступать автобусам.

Беглов заявил, что статус «мировой столицы трамвая» нужно возвращать, поскольку данный тип транспорта является экологически чистым и скоростным. По его словам, трамвай можно назвать «легким метро».

Проектирование скоростных трамваев от станции «Шушары» до - Колпино, от Купчино до Славянки, а также от станции «Улицы Дыбенко» до Новосаратовки. Ожидается, что работы будут проводиться вместе с властями области. Кроме того, планируется работа над трамвайной линией в Сертолово. Первого сентября было запущено депо и две линии «Чижика».

По словам Беглова, ведутся переговоры с инвестором, которые касаются строительства завода по производству трамвайных вагонов.