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2:02   6 Сентября 2019
Россия

Беглов перечислил петербургские парки, которые вскоре будут благоустроены

Беглов перечислил петербургские парки, которые вскоре будут благоустроены

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов рассказал о благоустройстве парков в рамках масштабной программы.

В эфире программы «Петербург. Новый взгляд. Разговор с Александром Бегловым» градоначальник заявил о необходимости продолжать программу. Ожидается, что в порядок будут приведены парк Академика Сахарова, Юнтоловский парк,Пискаревский, Южно-Приморский парки, и прочие.

Беглов заявил, что считает необходимым делать более современные общественные пространства, насыщенные инфраструктурой.  По его словам, нужно, чтобы в этих парках было интересно всем, особенно - молодежи.

По словам градоначальника, уже придуманы несколько интересных вариантов - горожанам будут предложены варианты для обсуждения проектов современных общественных пространств. Беглов отметил, что из последних ярких проектов релизованы такие, как парк Героев-Пожарных, парк Авиаторов, Малиновка и прочие.

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Автор: Олег Королев
#петербург #беглов #благоустройство

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