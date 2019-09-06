Беглов перечислил петербургские парки, которые вскоре будут благоустроены

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов рассказал о благоустройстве парков в рамках масштабной программы.

В эфире программы «Петербург. Новый взгляд. Разговор с Александром Бегловым» градоначальник заявил о необходимости продолжать программу. Ожидается, что в порядок будут приведены парк Академика Сахарова, Юнтоловский парк,Пискаревский, Южно-Приморский парки, и прочие.

Беглов заявил, что считает необходимым делать более современные общественные пространства, насыщенные инфраструктурой. По его словам, нужно, чтобы в этих парках было интересно всем, особенно - молодежи.

По словам градоначальника, уже придуманы несколько интересных вариантов - горожанам будут предложены варианты для обсуждения проектов современных общественных пространств. Беглов отметил, что из последних ярких проектов релизованы такие, как парк Героев-Пожарных, парк Авиаторов, Малиновка и прочие.