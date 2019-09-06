Врио губернатора Петербурга рассказал о проведенной с «Метростроем» работе

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов рассказал о проведенной работе с «Метростроем» для строительства новых станций метро.

В эфире передачи «Новый Взгляд. Разговор с Александром Бегловым» он сообщил, что из-за долгов «Метростроя» было сложно заниматься работой строительства станций Фрунзенского радиуса: без выплат оставались почти четырнадцать тысяч работников.

Врио губернатора заявил, что у Смольного было большое желание разорвать контракт со строительной компанией. Однако, после проведения большой работы со многими структурами города, в том числе и с прокуратурой, все же метростроевцам смогли выплатить зарплату.

Беглов отметил, что деньги на строительство семи станций до 2025 года уже найдены. Он отметил, что сомнений по поводу финансирования не возникает.