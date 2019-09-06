Восемь человек задержаны после обыска в московском штабе ФБК

Правоохранители задержали восьмерых человек во время обыска в московском штабе ФБК, сообщат ТАСС со ссылкой на их адвоката Татьяну Молоканову.

По словам защитника, задержанных доставили в отдел по Мещанскому району Москвы. Адвокат отметила, что сейчас следует туда, чтобы узнать о причинах задержания.

В свою очередь сотрудничающий с ФБК адвокат Владимир Воронин сообщил, что следственные действия в столичном штабе фонда еще не завершились.

Обыски в ФБК проходили в рамках уголовного дела по факту факту отмывания денежных средств в организации блогера Алексея Навального. По данному факту СКР возбудило уголовное дело в начале минувшего месяца.

С января 2016 года по декабрь минувшего года сотрудники ФБК легализовали крупную денежную сумму, полученную преступным путем. Для этого они через банкоматы вносили их на счета нескольких банков, после чего средства зачислялись на текущие счета фонда.

Легализация средств осуществлялась через региональные штабы, которыми руководит Леонид Волков. Также деньги легализовывались через фонд «Пятое время года».

На данный момент следователи работают над поиском всех причастных к отмыванию денег. Организатором схемы является Навальный, который также связан с беглыми олигархами Михаилом Ходорковским и Михаилом Фридманом. Кроме того, в легализации участвовала юрист ФБК Любовь Соболь.

В ходе следствия также выяснилось, что Навальный и его соратники тратили легализованные средства на своих жен и туристические поездки по Европе. Так, известно, что в июне Навальный потратил на отпуск в Италии шесть биткоинов.