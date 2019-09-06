Беглов рассказал о планах «перезагрузки» петербургской транспортной системы

Петербургское правительство планирует обеспечить «перезагрузку» транспортной системы города, об этом сообщил врио губернатора Александр Беглов в вечернем телеэфире.

Беглов рассказал, что целью Смольного является обеспечение возможности добираться из любой отдаленной точки города на общественном транспорте до станции метро за 15 - 20 минут.

По его словам, для этого городу необходим удобный и комфортный подвижной состав. Врио губернатора отметил, что необходимо ввести единые правила для всех участников рынка общественного транспорта, а также обеспечить единую стоимость проезда.

Также Беглов заявил, что необходимо обеспечить возможность оплатить карточкой проезд в любом виде транспорта. По его словам, уже сейчас через приложение можно купить билет на трамвай «Чижик».

Градоначальник также сообщил о планах сделать электричку составной частью городской транспортной системы. Электропоезда должны войти в единый проездной.