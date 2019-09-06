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0:36   6 Сентября 2019
Россия

Предложения горожан будут учтены при формировании бюджета Петербурга, заявил Беглов

Предложения горожан будут учтены при формировании бюджета Петербурга, заявил Беглов

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что все обращения и предложения горожан учитываются при формировании бюджета на следующий год.

В эфире телепередачи «Новый Взгляд. Разговор с Александром Бегловым» он сообщил, что предложения жителей Петербурга будут учтены при формировании бюджета-2020.

Беглов отметил, что бюджет города должен быть народным: петербуржцы должны определять, на что тратить средства и как нужно развивать Петербург. Он поблагодарил жетелей города за их обращения и сказал, что они очень помогают в работе.

В конце августа врио губернатора Петербурга Александр Беглов принял участие в заседании Промышленного совета города. Он сообщил, что власти продолжают развивать промышленность, которая приносит бюджету города половину доходов. По его словам, Смольный заинтересован в увеличении рабочих мест.

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Автор: Олег Королев
#петербург #бюджет #беглов

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