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0:20   6 Сентября 2019
Россия

Беглов заявил, что на станциях Фрунзенского радиуса метро все должно быть на пять с плюсом

Беглов заявил, что на станциях Фрунзенского радиуса метро все должно быть на пять с плюсом

Врио губернатора Александр Беглов в эфире передачи «Петербург. Новый взгляд. Разговор с Александром Бегловым» рассказал, с чем связано решение отложить ввод новых станций в эксплуатацию.

По его словам, строители должны устранить недоделки на новых Фрунзенского радиуса, чтобы там все было «на пять с плюсом». Беглов отметил, что город не гонится за сроками, на первом месте у него - безопасность пассажиров.

Также градоначальник отметил, что несколько дней ожидания не сыграют большой роли, ведь станции «Дунайская», «Проспект Славы», «Шушары» ждали несколько лет.

Беглов также сообщил, что неоднократно бывал на новых станциях, и каждый раз говорил строителям, что метро не нужно к какому-то сроку. По его словам, неоднократно приходилось устранять определенные недоделки, на которые обращали внимание и которые могли бы проявиться в ходе использования.

«Они должны станции довести до ума, чтобы там все было на пять с плюсом», - подытожил врио губернатора.

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Автор: Олег Королев
#петербург #беглов #метро петербурга

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