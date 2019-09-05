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21:43   5 Сентября 2019
Весь мир

Северная Корея просит ООН сократить число сотрудников в стране

Северная Корея просит ООН сократить число сотрудников в стране

Северная Корея адресовала ООН послание, призвав организацию сократить количество своих сотрудников в этой стране. Об этом рассказал СМИ официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

Он подтвердил получение письма от властей КНДР.  По словам Дюжжарика, ООН сейчас находится в контакте с правительством Северной Кореи по вопросу сокращения международного гуманитарного персонала на территории этого государства. По его словам, нынешние операции ООН в КНДР уже принесли определенный результат и сохранение их деятельности на нынешнем уровне жизненно важно.

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Автор: Алла Ларионова
#оон #весь мир #северная корея

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