Северная Корея просит ООН сократить число сотрудников в стране

Северная Корея адресовала ООН послание, призвав организацию сократить количество своих сотрудников в этой стране. Об этом рассказал СМИ официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

Он подтвердил получение письма от властей КНДР. По словам Дюжжарика, ООН сейчас находится в контакте с правительством Северной Кореи по вопросу сокращения международного гуманитарного персонала на территории этого государства. По его словам, нынешние операции ООН в КНДР уже принесли определенный результат и сохранение их деятельности на нынешнем уровне жизненно важно.