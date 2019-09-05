Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Беглов в Ледовом поздравил петербургских промышленников с профессиональным праздником

Беглов в Ледовом поздравил петербургских промышленников с профессиональным праздником

 Прокатчик автомобилей, подавший иск к ФБК, оценил ущерб репутации в миллиард рублей

Прокатчик автомобилей, подавший иск к ФБК, оценил ущерб репутации в миллиард рублей
Депутат Рады назвал «убийством журналистики» намерение закрыть NEWSONE

Депутат Рады назвал «убийством журналистики» намерение закрыть NEWSONE

 Украинский Нацсовет по ТВ пригрозил телеканалу NewsOne лишением лицензии

Украинский Нацсовет по ТВ пригрозил телеканалу NewsOne лишением лицензии
Северная Корея просит ООН сократить число сотрудников в стране

Северная Корея просит ООН сократить число сотрудников в стране

 Бывший сотрудник ЦРУ сообщил, что Путин предупреждал Буша об угрозе теракта 11 сентября

Бывший сотрудник ЦРУ сообщил, что Путин предупреждал Буша об угрозе теракта 11 сентября
Беглов в Ледовом поздравил петербургских промышленников с профессиональным праздником

Беглов в Ледовом поздравил петербургских промышленников с профессиональным праздником

 Прокатчик автомобилей, подавший иск к ФБК, оценил ущерб репутации в миллиард рублей

Прокатчик автомобилей, подавший иск к ФБК, оценил ущерб репутации в миллиард рублей
Депутат Рады назвал «убийством журналистики» намерение закрыть NEWSONE

Депутат Рады назвал «убийством журналистики» намерение закрыть NEWSONE

 Украинский Нацсовет по ТВ пригрозил телеканалу NewsOne лишением лицензии

Украинский Нацсовет по ТВ пригрозил телеканалу NewsOne лишением лицензии
Северная Корея просит ООН сократить число сотрудников в стране

Северная Корея просит ООН сократить число сотрудников в стране

 Бывший сотрудник ЦРУ сообщил, что Путин предупреждал Буша об угрозе теракта 11 сентября

Бывший сотрудник ЦРУ сообщил, что Путин предупреждал Буша об угрозе теракта 11 сентября
21:27   5 Сентября 2019
Россия

Беглов в Ледовом поздравил петербургских промышленников с профессиональным праздником

Беглов в Ледовом поздравил петербургских промышленников с профессиональным праздником

В четверг, 5 сентября, в Ледовом дворце начался праздничный концерт, посвященный Дню промышленности Петербурга. Торжественное мероприятие открыл речью временно исполняющий обязанности губернатора Александр Беглов.

Я хотел бы особенно поблагодарить наших ветеранов, которые строили нашу промышленность, директорский состав. Спасибо вам больше! Счастья, здоровья!»   — заявил он со сцены.

Врио губернатора добавил, что промышленность для Северной столицы всегда была надежным ключом, ведь во времена блокады во Вторую мировую город выстоял благодаря промышленности и инженерам, трудившимся в тот нелегкий период.

Торжественную церемонию продолжил праздничный музыкальный концерт, в котором гости услышать живьем Максима Леонидова, Елену Ваенгу и многих других звезд отечественной эстрады.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Алла Ларионова
#петербург #праздник #беглов

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...