Беглов в Ледовом поздравил петербургских промышленников с профессиональным праздником

В четверг, 5 сентября, в Ледовом дворце начался праздничный концерт, посвященный Дню промышленности Петербурга. Торжественное мероприятие открыл речью временно исполняющий обязанности губернатора Александр Беглов.

Я хотел бы особенно поблагодарить наших ветеранов, которые строили нашу промышленность, директорский состав. Спасибо вам больше! Счастья, здоровья!» — заявил он со сцены.

Врио губернатора добавил, что промышленность для Северной столицы всегда была надежным ключом, ведь во времена блокады во Вторую мировую город выстоял благодаря промышленности и инженерам, трудившимся в тот нелегкий период.

Торжественную церемонию продолжил праздничный музыкальный концерт, в котором гости услышать живьем Максима Леонидова, Елену Ваенгу и многих других звезд отечественной эстрады.