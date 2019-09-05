Беглов призвал Петербуржцев принять участие в выборах 8 сентября

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов призвал горожан принять участие в выборах 8 сентября. Видеозапись обращения врио публикует в четверг, 5 сентября, телеканал «Санкт-Петербург».

В единый день голосования петербуржцы выберут губернатора и муниципальных депутатов.

«Я прошу вас прийти 8 сентября на выборы губернатора и депутатов местного самоуправления, проголосовать за будущее Санкт-Петербурга», — говорит Беглов.

Выборы губернатора Северной столицы состоятся уже в воскресенье, 8 сентября. На пост главы города сейчас претендуют трое: самовыдвиженец Александр Беглов, Надежда Тихонова от партии «Справедливая Россия» и Михаил Амосов от партии «Гражданская платформа». В Петербурге в день выборов откроют 2268 избирательных участков.