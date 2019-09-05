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21:17   5 Сентября 2019
Россия

Прокатчик автомобилей, подавший иск к ФБК, оценил ущерб репутации в миллиард рублей

Прокатчик автомобилей, подавший иск к ФБК, оценил ущерб репутации в миллиард рублей

Совладелец компании «Просто Прокат» Владимир Гарчу подал иск к ФБК Навального на один миллиард рублей. Федеральное агентство новостей разобралось в ситуации.

По словам Гарчу, его компания, которая занимается арендой и лизингом автомобилей, понесла серьезные убытки и подпортила деловую репутацию из-за организованных «оппозицией»  незаконных акций протеста в Москве этим летом. Ущерб оценили в один миллиард рублей.

По словам предпринимателя, действия участников несанкционированных митингов в Москве 27 июля и 3 августа и митинга-концерта 10 августа не позволили выполнить взятые компанией обязательства перед клиентами. Компания не просто упустила деньги, но и понесла штрафные санкции. 

Напомним, в июле и августе в столице прошла череда незаконных митингов из-за отказала Мосгоризбиркома регистрировать в качестве кандидатов в Мосгордуму «оппозиционеров», которые были пойманы на фальсификации подписей.

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Автор: Виктория Разумовская
#москва #оппозиция #митинг #навальный

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