Прокатчик автомобилей, подавший иск к ФБК, оценил ущерб репутации в миллиард рублей

Совладелец компании «Просто Прокат» Владимир Гарчу подал иск к ФБК Навального на один миллиард рублей. Федеральное агентство новостей разобралось в ситуации.

По словам Гарчу, его компания, которая занимается арендой и лизингом автомобилей, понесла серьезные убытки и подпортила деловую репутацию из-за организованных «оппозицией» незаконных акций протеста в Москве этим летом. Ущерб оценили в один миллиард рублей.

По словам предпринимателя, действия участников несанкционированных митингов в Москве 27 июля и 3 августа и митинга-концерта 10 августа не позволили выполнить взятые компанией обязательства перед клиентами. Компания не просто упустила деньги, но и понесла штрафные санкции.

Напомним, в июле и августе в столице прошла череда незаконных митингов из-за отказала Мосгоризбиркома регистрировать в качестве кандидатов в Мосгордуму «оппозиционеров», которые были пойманы на фальсификации подписей.