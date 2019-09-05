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 Бывший сотрудник ЦРУ сообщил, что Путин предупреждал Буша об угрозе теракта 11 сентября

Бывший сотрудник ЦРУ сообщил, что Путин предупреждал Буша об угрозе теракта 11 сентября
20:38   5 Сентября 2019
Весь мир

Бывший сотрудник ЦРУ сообщил, что Путин предупреждал Буша об угрозе теракта 11 сентября

Бывший сотрудник ЦРУ сообщил, что Путин предупреждал Буша об угрозе теракта 11 сентября

Президент России Владимир Путин за два дня до терактов 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке и Вашингтоне по телефону связывался с американским коллегой, действующим на тот момент президентом США, Джорджем Бушем-младшим, чтобы предупредить его об угрозе.

Об этом рассказывает в своей новой книге американский политолог и дипломат, вице-президент вашингтонского Центра за национальный интерес Джордж Биби. Раньше он являлся главным аналитиком ЦРУ по России и занимал пост советника вице-президента Ричарда Чейни по России, Евразии и сфере разведки.

По словам автора, глава РФ позвонил американскому президенту за два дня до атак. Биби утверждает, что Путин предупредил Буша о том, что российская разведка обнаружила признаки надвигающейся террористической угрозы, «чего-то давно готовившегося» и берущего начало в Афганистане.

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Автор: Алла Ларионова
#путин #11 сентября #буш-младший

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