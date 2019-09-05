Бывший сотрудник ЦРУ сообщил, что Путин предупреждал Буша об угрозе теракта 11 сентября

Президент России Владимир Путин за два дня до терактов 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке и Вашингтоне по телефону связывался с американским коллегой, действующим на тот момент президентом США, Джорджем Бушем-младшим, чтобы предупредить его об угрозе.

Об этом рассказывает в своей новой книге американский политолог и дипломат, вице-президент вашингтонского Центра за национальный интерес Джордж Биби. Раньше он являлся главным аналитиком ЦРУ по России и занимал пост советника вице-президента Ричарда Чейни по России, Евразии и сфере разведки.

По словам автора, глава РФ позвонил американскому президенту за два дня до атак. Биби утверждает, что Путин предупредил Буша о том, что российская разведка обнаружила признаки надвигающейся террористической угрозы, «чего-то давно готовившегося» и берущего начало в Афганистане.