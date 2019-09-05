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20:24   5 Сентября 2019
Россия

Российский омбудсмен подписала соглашение о взаимодействии с ФНП

Российский омбудсмен подписала соглашение о взаимодействии с ФНП

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова и президент Федеральной нотариальной палаты (ФНП) Константин Корсик подписали соглашение о сотрудничестве. Соответствующая информация появилась в четверг, 5 сентября, на официальном сайте омбудсмена.

Отмечается, что документ был подписан сторонами в целях обеспечения гарантий защиты прав и свобод граждан. Помимо этого, он направлен на выявление, устранение и предупреждение нарушений данных прав.

В рамках соглашения уполномоченный по правам человека и ФНП смогут вместе проводить научно-методические, образовательные, организационные мероприятия и осуществлять совместную просветительскую деятельность, чтобы повысить уровень правовой осведомленности граждан.

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Автор: Алла Ларионова
#москалькова #права человека #фнпр

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