Российский омбудсмен подписала соглашение о взаимодействии с ФНП

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова и президент Федеральной нотариальной палаты (ФНП) Константин Корсик подписали соглашение о сотрудничестве. Соответствующая информация появилась в четверг, 5 сентября, на официальном сайте омбудсмена.

Отмечается, что документ был подписан сторонами в целях обеспечения гарантий защиты прав и свобод граждан. Помимо этого, он направлен на выявление, устранение и предупреждение нарушений данных прав.

В рамках соглашения уполномоченный по правам человека и ФНП смогут вместе проводить научно-методические, образовательные, организационные мероприятия и осуществлять совместную просветительскую деятельность, чтобы повысить уровень правовой осведомленности граждан.