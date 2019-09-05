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 МВД и ГП РФ сочли правомерными задержания журналистов на незаконных акциях в Москве

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20:29   5 Сентября 2019
Россия

МВД и ГП РФ сочли правомерными задержания журналистов на незаконных акциях в Москве

МВД и ГП РФ сочли правомерными задержания журналистов на незаконных акциях в Москве

МВД и Генпрокуратура РФ не обнаружили нарушений при задержании журналистов на незаконных протестных акциях в Москве 27 июля и 3 августа. Об этом заявили в обоих ведомствах.

В Генпрокуратуре ранее заявили, что сотрудники правоохранительных органов действовали высокопрофессионально и в соответствии с российским законодательством. 

Напомним, этим летом в столице прошло несколько несогласованных митингов, которые были организованы экс-кандидатами в Мосгордуму от «независимой оппозиции», которых не допустили до выборов. Причина недопуска — большой процент брака в подписных листах.

2 сентября а Москве прошел суд над несколькими участниками и организаторами несогласованных мероприятий. Обвиняемые в нападении на представителей власти Данил Беглец и Иван Подкопаев получили два и три года колонии, блогер Владислав Синица приговорен к пяти годам колонии за призывы в соцсетях убивать детей силовиков.  

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Автор: Виктория Разумовская
#москва #митинг #полиция #росгвардия

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