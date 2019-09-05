МВД и ГП РФ сочли правомерными задержания журналистов на незаконных акциях в Москве
МВД и Генпрокуратура РФ не обнаружили нарушений при задержании журналистов на незаконных протестных акциях в Москве 27 июля и 3 августа. Об этом заявили в обоих ведомствах.
В Генпрокуратуре ранее заявили, что сотрудники правоохранительных органов действовали высокопрофессионально и в соответствии с российским законодательством.
Напомним, этим летом в столице прошло несколько несогласованных митингов, которые были организованы экс-кандидатами в Мосгордуму от «независимой оппозиции», которых не допустили до выборов. Причина недопуска — большой процент брака в подписных листах.
2 сентября а Москве прошел суд над несколькими участниками и организаторами несогласованных мероприятий. Обвиняемые в нападении на представителей власти Данил Беглец и Иван Подкопаев получили два и три года колонии, блогер Владислав Синица приговорен к пяти годам колонии за призывы в соцсетях убивать детей силовиков.