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20:41   5 Сентября 2019
Россия

Росгвардейцы задержали на северо-востоке Москвы злоумышленника, стрелявшего в мужчину

Росгвардейцы задержали на северо-востоке Москвы злоумышленника, стрелявшего в мужчину

Сотрудники Росгвардии задержали на северо-востоке Москвы мужчину, устроившего стрельбу. Об этом 5 сентября сообщили в пресс-службе ведомства по Центральному округу.

Ранее в дежурную часть вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии поступило сообщение о стрельбе во дворах в районе Ярославского шоссе.

По словам очевидцев, в компании молодых людей, выпивающих во дворе, произошла ссора. В результате один из мужчин несколько раз выстрелил в сторону оппонента, после чего сбежал. Пострадавшему была оказана доврачебная помощь. Вскоре прибывшие медики его госпитализировали. 

Злоумышленника удалось позже задержать. Им оказался 34-летний уроженец Ростовской области. 

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Автор: Виктория Разумовская
#москва #задержание #росгвардия

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