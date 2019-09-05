Росгвардейцы задержали на северо-востоке Москвы злоумышленника, стрелявшего в мужчину

Сотрудники Росгвардии задержали на северо-востоке Москвы мужчину, устроившего стрельбу. Об этом 5 сентября сообщили в пресс-службе ведомства по Центральному округу.

Ранее в дежурную часть вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии поступило сообщение о стрельбе во дворах в районе Ярославского шоссе.

По словам очевидцев, в компании молодых людей, выпивающих во дворе, произошла ссора. В результате один из мужчин несколько раз выстрелил в сторону оппонента, после чего сбежал. Пострадавшему была оказана доврачебная помощь. Вскоре прибывшие медики его госпитализировали.

Злоумышленника удалось позже задержать. Им оказался 34-летний уроженец Ростовской области.