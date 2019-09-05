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 Сеул призвал создать южнокорейско-российский инвестиционный фонд

Сеул призвал создать южнокорейско-российский инвестиционный фонд
20:03   5 Сентября 2019
Весь мир

Сеул призвал создать южнокорейско-российский инвестиционный фонд

Сеул призвал создать южнокорейско-российский инвестиционный фонд

Вице-премьер Южной Кореи Хон Намги на полях ВЭФ заявил, что предложит создать южнокорейско-российский инвестиционный фонд. Его слова приводит в четверг, 5 сентября, РИА Новости.

Данный вопрос, по словам Намги, планируется обсудить в ходе межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между РФ и Южной Кореей, которая 24 сентября состоится в Москве. Кроме того, могут быть рассмотрены проекты в рамках плана «9 мостов», предполагающего развитие по целому ряду направлений, в том числе в области энергетики и транспорта.

«Я хочу предложить учредить совместный южнокорейско-российский инвестиционный фонд, особенно в области комплектующих материалов и оборудования»,  — отметил южнокорейский вице-премьер.

Такой инвестфонд, считает политик,  лишь способствует развитию сферы комплектующих, оборудования и материалов.

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Автор: Алла Ларионова
#россия #южная корея

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