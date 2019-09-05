Арктический спасательный центр МЧС создадут на Ямале

В Ямало-Ненецком автономном округе в следующем году создадут Арктический координационно-спасательный центр МЧС РФ. На данный момент прорабатываются все детали.

Центр будет снабжен спецтехникой, которая необходима для работы в северных широтах, а также в заснеженных и болотистых местах.

В четверг, 5 сентября, глава МЧС Евгений Зиничев прибыл с инспекцией на завод по производству сжиженного природного газа «Ямал СПГ» в поселке Сабетта. Там он проверил готовность пожарно-спасательных подразделений предприятия к работе в условиях ЧС.

По его словам, ближайшее подразделение МЧС находится в сотнях километров от завода. Создание Арктического координационно-спасательного центра МЧС обеспечит безопасность территории, позволит контролировать обстановку.