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19:46   5 Сентября 2019
Россия

В ФБК и московский штаб Навального пришли с обысками

В ФБК и московский штаб Навального пришли с обысками

В так называемый ФБК и московский штаб блогера Алексея Навального в четверг, 5 сентября, пришли с обысками. Кроме того, обыски приводятся и в студии «Навальный Live».

Ранее стало известно, что Следственный комитет РФ завел уголовное дело об отмывании денег Навальным. За счет этих средств, по данным следствия, осуществлялось финансирование некоммерческой организации ФБК. 

СК завел дело против Фонда Навального по пункту «б» части 4 статьи 174 Уголовного кодекса РФ, который указывает на совершение указанных деяний в особо крупном размере. Она предусматривает до семи лет тюремного заключения. Дело было заведено на основании поступивших из полиции данных о легализации в ФБК одного миллиарда рублей. 

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Автор: Алла Ларионова
#навальный #обыски #фбк

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