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19:29   5 Сентября 2019
Россия

Федермессер назвала число тех, кто получит иностранные лекарства благодаря решению Кабмина

Федермессер назвала число тех, кто получит иностранные лекарства благодаря решению Кабмина

Распоряжение российского правительства о выделении денег на закупку необходимых детям зарубежных препаратов, которые пока не производятся в России, поможет обеспечить этими препаратами порядка трех тысяч человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя Центра паллиативной медицины департамента здравоохранения российской столицы, основатель благотворительного фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер.

Ранее российский премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении денежных средств из бюджета страны на закупку необходимых детям иностранных лекарств, которые в РФ не зарегистрированы. Глава кабмина подчеркнул, что это важно для детей, которые страдают хроническими заболеваниями с болевым и судорожным синдромами.

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Автор: Алла Ларионова
#лекарство #правительство рф #федермессер

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