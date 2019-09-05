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19:09   5 Сентября 2019
Весь мир

У побережья США произошло землетрясение

У побережья США произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,9 произошло у побережья Соединенных Штатов. Об этом в четверг, 5 августа, сообщает Геологическая служба США (USGS).

Подземные толчки зафиксированы в 15.02 по всемирному времени UTC (18.02 мск). Эпицентр находился в 285 километрах от города Бандон, который расположен в штате Орегон. Очаг толчков залегал на глубине 10 километров под землей.

Никаких данных о пострадавших, погибших или каких-либо разрушениях в результате землетрясения не поступало.

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Автор: Алла Ларионова
#сша #происшествия #землетрясение

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