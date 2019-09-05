Нигерийские террористы получили новые украинские гранатометы раньше, чем ВСУ

Террористы из Нигерии получили гранатомет УАГ-40 украинского производства за год до того, как он поступил на вооружение ВСУ. Об этом пишет издание «Слово и дело».

Глава антитеррористического центра СНГ Андрей Новиков заявил, что гранатометы предназначались для нигерийской армии, которая получила оружие в 2016 году. Тогда же их захватили в ходе боев боевики «Боко харам»*.

Политолог Владимир Джаралла отметил, что все «новинки» украинского ВПК являются лишь доработками и переделками советского оружия. Новыми разработки не назовешь. Поэтому за продукцией особо в очередь не выстраиваются.

«Не нужно забывать, что новое вооружение оплачивает бюджет Украины, а здесь у военных очень часто возникает простой вопрос, зачем им что-то непонятное новое, когда есть хорошо отлаженное старое советское», — отметил эксперт.

Кроме того, Украина уже давно является серьезным игроком на черном рынке оружия. Об украинском происхождении контрабандного вооружения советского производства говорят соответствующие маркировки. Причем Запад смотрит на это сквозь пальцы, говорит Джаралла.

«Украина уже вписана в общую цепочку теневой торговли оружием. Она выполняет функцию посредника, которого не жалко в случае какого-то скандала, и выполняет ту грязную работу, на которую не могут пойти заказчики», — пояснил он.

Подводя итог, политолог заявил, что без «крыши» со стороны Киева подобная подпольная деятельность невозможна. Поэтому можно предположить, что государственные структуры подобную нелегальную торговлю поддерживают.

*Террористическая организация, запрещена в РФ