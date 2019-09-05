Котова за неоднократное нарушение правил проведения митинга приговорили к 4 годам

Тверской суд Москвы приговорил к четырем годам тюремного заключения программиста Константина Котова за неоднократное нарушение правил проведения митинга. Ранее в четверг, 5 сентября, активист был признан виновным в неоднократном нарушении правил проведения массовых акций.

Напомним, Пресненский суд Москвы арестовал Котова, который, как установило следствие, уже много раз привлекался к ответственности за нарушение установленного порядка. Так, 10 августа этого года осужденный участвовал в незаконном шествии в центре Москвы после концерта-митинга. Он пытался скрыться от полиции, но вскоре был задержан.

Ранее Котова два раза приговаривали к 10 суткам административного ареста за участие в несанкционированной акции и за призыв выйти на такую акцию. Кроме того, ему выписывали штраф в размере 20 тысяч рублей за участие незаконном митинге в поддержку журналиста Ивана Голунова.

Несанкционированные акции прошедшим летом в Москве организовывали оппозиционеры, которые пытались давить на избирком после отказа в регистрации на выборах ряду кандидатов из-за подделок подписей и использования данных мертвых людей. Их участники провоцировали на конфликты правоохранителей, намерено учиняя беспорядки.