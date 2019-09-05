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18:28   5 Сентября 2019
Весь мир

Власти США и Великобритании подтвердили заключение торгового соглашения после Brexit

Власти США и Великобритании подтвердили заключение торгового соглашения после Brexit

Власти США и Великобритании подтвердили заключение двустороннего торгового соглашения после Brexit. Данные об этом подтвердил американский вице-президент Майк Пенс и британский премьер Борис Джонсон. Политики сделали заявление по итогам переговоров в Лондоне, которые состоялись в четверг, 5 сентября.

Как сообщает канцелярия премьер-министра Великобритании, переговоры по амбициозному соглашению о свободной торговле стартуют как только Великобритания выйдет из Евросоюза. В заявлении отмечается, что позитивным шагом станет создание специальной рабочей группы по экономике, куда войдут представители Британии и США. 

Кроме того, в ходе встречи 5 сентября Майк Пенс и Борис Джонсон обсудили международные вопросы, в частности ситуацию вокруг Ирана и Гонконг. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#великобритания #brexit #сша #политика

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