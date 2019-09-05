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 ФАН подготовил фоторепортаж из столицы Ливии

ФАН подготовил фоторепортаж из столицы Ливии
18:39   5 Сентября 2019
Весь мир

ФАН подготовил фоторепортаж из столицы Ливии

ФАН подготовил фоторепортаж из столицы Ливии

Корреспонденты Федерального агентства новостей Владимир (ФАН) Малянов и Альгирдас Микульскис, работающие в Ливии уже вторую неделю, подготовили масштабный фоторепортаж. Журналистам удалось запечатлеть в Триполи множество разрушенных в ходе гражданской войны домов, брошенных автомобилей и нищету. Однако при этом жизнь в городе бьет ключом.

Корреспонденты агентства прибыли Ливию с рабочей поездкой, чтобы рассказать россиянам о том, что сейчас происходит в этой стране. Перед рабочей командировкой журналистами была проведена тщательная подготовка и оформлены все необходимые документы.

Малянов и Микульскис работают на подконтрольной властям Триполи территории полностью официально. Ранее они уже получили на это разрешение в МИД РФ и Ливии.

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Автор: Алла Ларионова
#ливия #фан

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