ФАН подготовил фоторепортаж из столицы Ливии
Корреспонденты Федерального агентства новостей Владимир (ФАН) Малянов и Альгирдас Микульскис, работающие в Ливии уже вторую неделю, подготовили масштабный фоторепортаж. Журналистам удалось запечатлеть в Триполи множество разрушенных в ходе гражданской войны домов, брошенных автомобилей и нищету. Однако при этом жизнь в городе бьет ключом.
Корреспонденты агентства прибыли Ливию с рабочей поездкой, чтобы рассказать россиянам о том, что сейчас происходит в этой стране. Перед рабочей командировкой журналистами была проведена тщательная подготовка и оформлены все необходимые документы.
Малянов и Микульскис работают на подконтрольной властям Триполи территории полностью официально. Ранее они уже получили на это разрешение в МИД РФ и Ливии.
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