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18:35   5 Сентября 2019
Россия

Онлайн-карта загрязнения воздуха и воды появится в России

Онлайн-карта загрязнения воздуха и воды появится в России

Специалисты разрабатывают интерактивную «карту-светофор», которая будет отражать информацию о загрязненности воздуха и воды на территории России. С ней сможет ознакомиться любой желающий.

Об этом сообщили в Минприроды РФ.

Информацию будут предоставлять мониторинговые станции и онлайн-датчики с предприятий. Всего на карте могут отражаться три степени загрязнений: «зеленый», «желтый» и «красный». 

Ранее подобную интерактивную карту по проекту «Чистая вода» анонсировал замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Максим Егоров.

Накануне Минприроды назвало российские города с самым загрязненным воздухом. В их числе оказались Красноярск, Иркутск, Новокузнецк.

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Автор: Виктория Разумовская
#экология #минприроды #загрязнение воздуха

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