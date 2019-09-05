Онлайн-карта загрязнения воздуха и воды появится в России

Специалисты разрабатывают интерактивную «карту-светофор», которая будет отражать информацию о загрязненности воздуха и воды на территории России. С ней сможет ознакомиться любой желающий.

Об этом сообщили в Минприроды РФ.

Информацию будут предоставлять мониторинговые станции и онлайн-датчики с предприятий. Всего на карте могут отражаться три степени загрязнений: «зеленый», «желтый» и «красный».

Ранее подобную интерактивную карту по проекту «Чистая вода» анонсировал замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Максим Егоров.

Накануне Минприроды назвало российские города с самым загрязненным воздухом. В их числе оказались Красноярск, Иркутск, Новокузнецк.