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18:22   5 Сентября 2019
Россия

Беглов вручил Вячеславу Бутусову награду заслуженного артиста России

Беглов вручил Вячеславу Бутусову награду заслуженного артиста России

Глава Петербурга Александр Беглов вручил государственные награды за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу выдающимся горожанам по поручению резидента РФ. Церемония  состоялась в четверг, 5 сентября, в Смольном.

Беглов отметил творческие заслуги музыканта, лидера групп Nautilus Pompilius и «Ю-Питер» Вячеслава Бутусова. Он получил из рук врио награду заслуженного артиста России.

«Я хотел бы сказать, что для меня творчество – это само по себе великое счастье, поэтому я счастлив вдвойне и рад стараться на благо отечества, на благо города», — отметил музыкант.

Кроме того, медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степень получил Андрей Федорцов — артист «Театра эстрады имени Аркадия Райкина». Он получил известность благодаря сериалу «Менты» («Улицы разбитых фонарей»).

Беглов вручил Вячеславу Бутусову награду заслуженного артиста России

Беглов также вручил актеру Александра Тютрюмову награду заслуженного артиста России. Зрители знают актера по роли в телесериале «Убойная сила».

«Я уверен, что наш город будет цвести и расцветать», — отметил Тютрюмов.

Беглов вручил Вячеславу Бутусову награду заслуженного артиста России

Врио наградил выдающихся пожарных, ветеранов, ученых, врачей, учителей и инженеров. Десять педагогов стали заслуженными учителями России. Такого же звания удостоились и двое врачей.

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Автор: Арсений Аскольский
#петербург #беглов #награждение #бутусов

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