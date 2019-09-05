Беглов вручил Вячеславу Бутусову награду заслуженного артиста России

Глава Петербурга Александр Беглов вручил государственные награды за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу выдающимся горожанам по поручению резидента РФ. Церемония состоялась в четверг, 5 сентября, в Смольном.

Беглов отметил творческие заслуги музыканта, лидера групп Nautilus Pompilius и «Ю-Питер» Вячеслава Бутусова. Он получил из рук врио награду заслуженного артиста России.

«Я хотел бы сказать, что для меня творчество – это само по себе великое счастье, поэтому я счастлив вдвойне и рад стараться на благо отечества, на благо города», — отметил музыкант.

Кроме того, медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степень получил Андрей Федорцов — артист «Театра эстрады имени Аркадия Райкина». Он получил известность благодаря сериалу «Менты» («Улицы разбитых фонарей»).

Беглов также вручил актеру Александра Тютрюмову награду заслуженного артиста России. Зрители знают актера по роли в телесериале «Убойная сила».

«Я уверен, что наш город будет цвести и расцветать», — отметил Тютрюмов.

Врио наградил выдающихся пожарных, ветеранов, ученых, врачей, учителей и инженеров. Десять педагогов стали заслуженными учителями России. Такого же звания удостоились и двое врачей.