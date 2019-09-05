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18:05   5 Сентября 2019
Россия

Российские ПТУ лишатся девяти устаревших специальностей

Российские ПТУ лишатся девяти устаревших специальностей

Российские ПТУ лишатся девяти устаревших специальностей. Об этом говорится в проекте приказа Минпросвещения, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов.

С 2021 года в колледжи перестанут принимать на ряд профессий и специальностей. Такое решение в министерстве приняли из-за устаревания образовательных программ. В частности, под «сокращение» попадут токари, фрезеровщики, слесари, станочники, мастера отделочных строительных работ, оптики-механики и другие. Всего в списке девять профессий и 23 специальности. В Минпросвещения заявили, что те стандарты, которые установлены для этих профессий, устарели и запросам рынка не соответствуют. Обновленная программа действует в формате «50 перспективных профессий и специальностей», которые ранее были утверждены ведомством. 

Ранее министр просвещения РФ Ольга Васильева заявила, что всего из списка уйдет порядка сотни профессий, часть из них устарели или исчезли совсем, другие - значительно поменялись, и получить навыки по этим профессиям можно на экспресс-курсах.

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Автор: Ольга Воскресенская
#образование #профессии #минпросвещения

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