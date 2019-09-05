Эрдоган намерен открыть границы для сирийских беженцев в Европу

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что откроет границы страны, чтобы помочь сирийским беженцам отправиться в Европу. О намерении президента Турции 5 сентября рассказала газета The Guardian.

Эрдоган подчеркнул, что решение открыть границы вынужденное.

«Мы будем вынуждены открыть границы. Мы устали справляться с этим бременем в одиночку», — сказал турецкий лидер.

При этом он раскритиковал западные страны за то, что они недостаточно поддерживают Турцию по этой проблеме. По данным СМИ, Турция приняла у себя более 3,6 миллиона сирийских беженцев. Отмечается, что если Эрдоган сдержит слово, новый приток мигрантов в Европу, скорее всего, затмит предыдущий миграционный кризис.

Напомним, Турция и ЕС в марте 2016 года заключили договор об урегулировании миграционного кризиса. В соглашении сказано, что прибывающие из Турции на греческие острова новые нелегальные мигранты будут возвращены обратно, в Евросоюз из Турции будут переселять только военных беженцев. По договору Турция также должна получить финансовую помощь в размере нескольких миллиардов долларов для разрешения миграционного кризиса.