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17:54   5 Сентября 2019
Весь мир

Семь моряков танкера Stena Impero, включая россиянина, покинули Иран

Семь моряков танкера Stena Impero, включая россиянина, покинули Иран

Семь моряков задержанного британского танкера Stena Impero покинули Иран, среди них один россиянин. Об этом сообщил пресс-атташе посольства РФ в Тегеране Андрей Ганенко в четверг, 5 сентября. 

«Насчет двоих других наших граждан, они останутся на борту, пока судно стоит», — сообщил Ганенко.

Судовладелец настаивает, чтобы 16 членов экипажа остались на борту, чтобы в случае освобождения вывести танкер в море.

Напомним, ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР) задержали британский танкер Stena Impero в Ормузском проливе. На борту судна находилось 23 человека, в том числе три россиянина. Судно сопроводили в порт Бендер-Аббас.

Иранские власти заверили, что экипаж судна здоров, а танкер стоит на якоре у порта.

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Автор: Арсений Аскольский
#иран #танкер

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