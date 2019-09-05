Семь моряков танкера Stena Impero, включая россиянина, покинули Иран

Семь моряков задержанного британского танкера Stena Impero покинули Иран, среди них один россиянин. Об этом сообщил пресс-атташе посольства РФ в Тегеране Андрей Ганенко в четверг, 5 сентября.

«Насчет двоих других наших граждан, они останутся на борту, пока судно стоит», — сообщил Ганенко.

Судовладелец настаивает, чтобы 16 членов экипажа остались на борту, чтобы в случае освобождения вывести танкер в море.

Напомним, ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР) задержали британский танкер Stena Impero в Ормузском проливе. На борту судна находилось 23 человека, в том числе три россиянина. Судно сопроводили в порт Бендер-Аббас.

Иранские власти заверили, что экипаж судна здоров, а танкер стоит на якоре у порта.