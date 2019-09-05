Совместные учения России и Сербии стартовали в Ленинградской области

В Ленобласти начались совместные учения российских и сербских военнослужащих. Они пройдут на полигоне Кирилловский, сообщили в пресс-службе ЗВО.

Участники маневров отработают совместные действия при подчинении общему штабу, ведения разведки, маневренной обороны, нанесения огневого поражения условному противнику. Контролировать исполнение задач будут беспилотники.

В ходе учений военнослужащие будут применять средства противовоздушной обороны, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы, танки Т-72Б3, самоходные артиллерийские установки, а также реактивные системы залпового огня «Град» — всего более 200 единиц техники.

От Сербии в учениях задействован личный состав механизированного батальона, от России — подразделения Красносельской мотострелковой бригады, бригады армейской авиации, инженерно-саперного полка.