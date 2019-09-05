Минобороны опровергает данные о гибели военнослужащих РФ в Идлибе. По сообщению ведомства, в районе населенного пункта Джурин около Идлиба не существует никаких наблюдательных постов. Информация о якобы гибели трех человек из России не соответствует действительности, сообщает Минобороны РФ.

Кроме того, в ведомстве обратили внимание, что автор материала о якобы гибели россиян в Идлибе и раньше публиковал недостоверные данные, основываясь на непроверенных слухах.

Ранее СМИ опубликовали данные о гибели трех российских военнослужащих в зоне деэскалации Идлиб в Сирии, также сообщалось о двух раненых офицерах.