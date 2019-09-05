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17:33   5 Сентября 2019
Россия

Суд признал Котова виновным в неоднократном нарушении правил проведения массовых акций

Суд признал Котова виновным в неоднократном нарушении правил проведения массовых акций

Суд в четверг, 5 сентября, признал активиста Константина Котова виновным в неоднократном нарушении правил проведения массовых акций. 

Ранее пресненский суд Москвы арестовал программиста Котова. Следствие установило, что он уже много раз привлекался к ответственности за нарушение установленного порядка. К примеру, 10 августа активист участвовал в незаконном шествии в центре Москвы, которое началось после законного концерта-митинга. Требования полиции мужчина предпочел игнорировать и даже пытался скрыться. В итоге его задержали.

Ранее Котова приговаривали к 10 суткам ареста за участие в митинге в защиту фигурантов дела «Нового величия», а также к десяти суткам за призыв выйти на акцию на Трубную площадь. Кроме того, ему выписывали штраф в размере 20 тысяч рублей за участие в несогласованном шествии в поддержку Ивана Голунова.

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Автор: Ульяна Гербер
#суд #активист #митинги

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