Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Онлайн-карта загрязнения воздуха и воды появится в России

Онлайн-карта загрязнения воздуха и воды появится в России

 Котова за неоднократное нарушение правил проведения митинга приговорили к 4 годам

Котова за неоднократное нарушение правил проведения митинга приговорили к 4 годам
Депутат Рады назвал «убийством журналистики» намерение закрыть NEWSONE

Депутат Рады назвал «убийством журналистики» намерение закрыть NEWSONE

 Украинский Нацсовет по ТВ пригрозил телеканалу NewsOne лишением лицензии

Украинский Нацсовет по ТВ пригрозил телеканалу NewsOne лишением лицензии
У побережья США произошло землетрясение

У побережья США произошло землетрясение

 ФАН подготовил фоторепортаж из столицы Ливии

ФАН подготовил фоторепортаж из столицы Ливии
Онлайн-карта загрязнения воздуха и воды появится в России

Онлайн-карта загрязнения воздуха и воды появится в России

 Котова за неоднократное нарушение правил проведения митинга приговорили к 4 годам

Котова за неоднократное нарушение правил проведения митинга приговорили к 4 годам
Депутат Рады назвал «убийством журналистики» намерение закрыть NEWSONE

Депутат Рады назвал «убийством журналистики» намерение закрыть NEWSONE

 Украинский Нацсовет по ТВ пригрозил телеканалу NewsOne лишением лицензии

Украинский Нацсовет по ТВ пригрозил телеканалу NewsOne лишением лицензии
У побережья США произошло землетрясение

У побережья США произошло землетрясение

 ФАН подготовил фоторепортаж из столицы Ливии

ФАН подготовил фоторепортаж из столицы Ливии
17:38   5 Сентября 2019
Россия

Более 50 тысяч человек подписались на страницу Беглова «ВКонтакте»

Более 50 тысяч человек подписались на страницу Беглова «ВКонтакте»

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов сообщил, что на его страницу во «ВКонтакте» подписались 50 тысяч человек. Об этом он написал на своей странице в соцсети.

«Друзья, незаметно случился юбилей – у меня теперь 50 тысяч подписчиков!» — отметил Беглов. 

Глава города подчеркнул, что он рад, что петербуржцы активно пишут ему о своих проблемах, рассказывают о сложных ситуациях. По его словам, каждый день поступает 100-200 обращений. Беглов подчеркнул, что представители комитетов и районов стараются ответить на интересующие вопросы как можно быстрее.

 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Виктория Разумовская
#петербург #соцсети #беглов

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...