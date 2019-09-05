Более 50 тысяч человек подписались на страницу Беглова «ВКонтакте»

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов сообщил, что на его страницу во «ВКонтакте» подписались 50 тысяч человек. Об этом он написал на своей странице в соцсети.

«Друзья, незаметно случился юбилей – у меня теперь 50 тысяч подписчиков!» — отметил Беглов.

Глава города подчеркнул, что он рад, что петербуржцы активно пишут ему о своих проблемах, рассказывают о сложных ситуациях. По его словам, каждый день поступает 100-200 обращений. Беглов подчеркнул, что представители комитетов и районов стараются ответить на интересующие вопросы как можно быстрее.