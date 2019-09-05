Кузнецова выясняет обстоятельства изъятия сына у россиянки в Италии

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова уточняет обстоятельства, при которых итальянские соцслужбы забрали пятилетнего сына у россиянки. Об этом сообщает пресс-служба омбудсмена в четверг, 5 сентября.

Ранее международное общественное движение «Русские матери» рассказало, что власти Италии забрали у россиянки Анны Варгановой пятилетнего сына. Это случилось после того, как женщина сообщила социальной службе, что хочет вернуться с ребенком в Россию.

Сейчас посольство РФ в Риме проверяет эти сведения.