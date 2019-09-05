Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Более 50 тысяч человек подписались на страницу Беглова «ВКонтакте»

Более 50 тысяч человек подписались на страницу Беглова «ВКонтакте»

 Беглов пожертвовал рейтингом перед выборами ради безопасности петербуржцев

Беглов пожертвовал рейтингом перед выборами ради безопасности петербуржцев
Депутат Рады назвал «убийством журналистики» намерение закрыть NEWSONE

Депутат Рады назвал «убийством журналистики» намерение закрыть NEWSONE

 Украинский Нацсовет по ТВ пригрозил телеканалу NewsOne лишением лицензии

Украинский Нацсовет по ТВ пригрозил телеканалу NewsOne лишением лицензии
Более 220 тысяч американцев остались без света из-за урагана «Дориан»

Более 220 тысяч американцев остались без света из-за урагана «Дориан»

 Моди поблагодарил россиян за гостеприимство на русском языке

Моди поблагодарил россиян за гостеприимство на русском языке
Более 50 тысяч человек подписались на страницу Беглова «ВКонтакте»

Более 50 тысяч человек подписались на страницу Беглова «ВКонтакте»

 Беглов пожертвовал рейтингом перед выборами ради безопасности петербуржцев

Беглов пожертвовал рейтингом перед выборами ради безопасности петербуржцев
Депутат Рады назвал «убийством журналистики» намерение закрыть NEWSONE

Депутат Рады назвал «убийством журналистики» намерение закрыть NEWSONE

 Украинский Нацсовет по ТВ пригрозил телеканалу NewsOne лишением лицензии

Украинский Нацсовет по ТВ пригрозил телеканалу NewsOne лишением лицензии
Более 220 тысяч американцев остались без света из-за урагана «Дориан»

Более 220 тысяч американцев остались без света из-за урагана «Дориан»

 Моди поблагодарил россиян за гостеприимство на русском языке

Моди поблагодарил россиян за гостеприимство на русском языке
17:18   5 Сентября 2019
Россия

Школа молодого политика обеспечит Петербург тремя сотнями наблюдателей

Школа молодого политика обеспечит Петербург тремя сотнями наблюдателей

Школа молодого политика обеспечит Петербург тремя сотнями наблюдателей, об этом сообщает пресс-служба. Все наблюдатели помогут обеспечить прозрачность процедуры. 

Сообщается, что наблюдатели проведут на избирательных участках полноценный день: с 7:30 и до того момента, когда завершится подсчет голосов. Ситуационный центр школы молодого политика разместится в Ковенском переулке, 19–21. Кроме того, постоянно будут выходить данные для СМИ. 

Каждого наблюдателя обеспечат специальным блокнотом, куда он сможет записывать все нарушения. Если в ходе голосования все будет проходить спокойно, то необходимо делать соответствующие отметки в блокноте. Оценивать работу наблюдателям предстоит по 322 пунктам. Также в Петербурге организуют специальную горячую линию, куда любой желающий сможет сообщить о нарушениях. Выборы губернатора Петербурга состоятся в воскресенье, 8 сентября.

 

 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ольга Воскресенская
#санкт-петербург #выборы губернатора

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...