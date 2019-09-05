Школа молодого политика обеспечит Петербург тремя сотнями наблюдателей, об этом сообщает пресс-служба. Все наблюдатели помогут обеспечить прозрачность процедуры.

Сообщается, что наблюдатели проведут на избирательных участках полноценный день: с 7:30 и до того момента, когда завершится подсчет голосов. Ситуационный центр школы молодого политика разместится в Ковенском переулке, 19–21. Кроме того, постоянно будут выходить данные для СМИ.

Каждого наблюдателя обеспечат специальным блокнотом, куда он сможет записывать все нарушения. Если в ходе голосования все будет проходить спокойно, то необходимо делать соответствующие отметки в блокноте. Оценивать работу наблюдателям предстоит по 322 пунктам. Также в Петербурге организуют специальную горячую линию, куда любой желающий сможет сообщить о нарушениях. Выборы губернатора Петербурга состоятся в воскресенье, 8 сентября.