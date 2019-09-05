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17:35   5 Сентября 2019
Россия

Беглов пожертвовал рейтингом перед выборами ради безопасности петербуржцев

Беглов пожертвовал рейтингом перед выборами ради безопасности петербуржцев

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов отложил открытие новых станций метро Фрунзенского радиуса ради безопасности пассажиров. Об этом 5 сентября сообщает ФАН. 

По информации агентства, Беглов решил пожертвовать политическими очками в преддверии выборов губернатора в пользу безопасности петербуржцев. Отмечается, что станции работают в тестовым режиме. Для пассажиров их планируется открыть через две недели. 

Агентство передает слова градоначальника, который рассказал о проблемах с водой в здании метрополитена. Иногда там могут случаться протечки, однако специалисты уже устраняют этот дефект. Беглов подчеркнул, что его главный приоритет — безопасность людей. 

Беглов пожертвовал рейтингом перед выборами ради безопасности петербуржцев

По мнению политолога Юлии Стрелковой, непростое решение Беглова может позднее сыграть ему «на руку». Она отметила, что врио губернатора уже успел зарекомендовать себя как ответственного и надежного человека. Политолог напомнила, что Беглова готовы поддержать более половины петербуржцев. 

«То, что он готов отказаться от пары лишних процентов в соцопросах в угоду комфорту и безопасности жителей города, характеризует его исключительно с положительной стороны. Многих избирателей такое решение не оставит равнодушными, и, в конечном итоге, действующий градоначальник может выиграть несколько тысяч голосов. Политтехнологи советовали ему открыть станции несмотря ни на что, но он поступил по совести», — считает эксперт.

В Санкт-Петербурге 8 сентября 2019 года пройдут выборы губернатора. Кроме действующего градоначальника Александра Беглова на пост претендует Михаил Амосов от партии «Яблоко», а также Надежда Тихонова от «Справедливой России». 

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Автор: Олег Королев
#россия #политика #общество #беглов

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