Беглов пожертвовал рейтингом перед выборами ради безопасности петербуржцев

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов отложил открытие новых станций метро Фрунзенского радиуса ради безопасности пассажиров. Об этом 5 сентября сообщает ФАН.

По информации агентства, Беглов решил пожертвовать политическими очками в преддверии выборов губернатора в пользу безопасности петербуржцев. Отмечается, что станции работают в тестовым режиме. Для пассажиров их планируется открыть через две недели.

Агентство передает слова градоначальника, который рассказал о проблемах с водой в здании метрополитена. Иногда там могут случаться протечки, однако специалисты уже устраняют этот дефект. Беглов подчеркнул, что его главный приоритет — безопасность людей.

По мнению политолога Юлии Стрелковой, непростое решение Беглова может позднее сыграть ему «на руку». Она отметила, что врио губернатора уже успел зарекомендовать себя как ответственного и надежного человека. Политолог напомнила, что Беглова готовы поддержать более половины петербуржцев.

«То, что он готов отказаться от пары лишних процентов в соцопросах в угоду комфорту и безопасности жителей города, характеризует его исключительно с положительной стороны. Многих избирателей такое решение не оставит равнодушными, и, в конечном итоге, действующий градоначальник может выиграть несколько тысяч голосов. Политтехнологи советовали ему открыть станции несмотря ни на что, но он поступил по совести», — считает эксперт.

В Санкт-Петербурге 8 сентября 2019 года пройдут выборы губернатора. Кроме действующего градоначальника Александра Беглова на пост претендует Михаил Амосов от партии «Яблоко», а также Надежда Тихонова от «Справедливой России».