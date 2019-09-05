Клиника МЧС России будет бесплатно лечить петербуржцев по договоренности Беглова

Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины имени А.М. Никифорова МЧС России станет лечить жителей Петербурга бесплатно. Об этом договорился глава города Александр Беглов с директором центра Сергеем Алексаниным.

Вице-губернатор Петербурга Анна Митянина посетила клинику МЧС России и участвовала в церемонии передачи подписанного Соглашения о сотрудничестве центра с правительством города. Важный для петербуржцев документ заключили 28 августа Беглов и Алексанин.

«У нас есть ожоговый центр, один из трех в городе. Мы получили дополнительные средства на химиотерапию и активно включаемся в городскую программу по лечению онкологических заболеваний. У нас очень хорошее отделение по этому профилю», — рассказал глава центра.

Клиника МЧС России оснащена современным оборудованием и передовыми медицинскими технологиями для лечения пациентов с различными заболеваниями и патологическими состояниями в условиях поликлиники, дневного и круглосуточного стационара.