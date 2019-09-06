Пять наивных вопросов про муниципальные выборы в Петербурге

8 сентября в Петербурге будут выбирать губернатора и муниципальных депутатов. И если с выборами главы города все более-менее понятно (нужно будет поставить галочку напротив одного из трех кандидатов), то с голосованием по муниципалитетам немудрено запутаться. Ведь на статус местного депутата претендуют 5 372 человека.

«Политика Сегодня» задала пять наивных вопросов о муниципальных выборах политологу, главе совета Муниципальных образований Петербурга Всеволоду Беликову.

1. Чем занимаются муниципальные депутаты?

Если в общем, то они делают жизнь лучше в своих кварталах. Помогают людям решать задачи, ведут диалоги с депутатами ЗакСа, муниципальными служащими.

Конкретнее, муниципальные депутаты занимаются озеленением, установкой детских и спортивных площадок, определением парковочных зон, зон отдыха, асфальтированием. Опека и попечительство тоже входит в круг вопросов. Организация досуга для жителей. Правоохранительный блок, в рамках которого муниципальный совет и местная администрация занимаются профилактикой наркомании, экстремизма и терроризма, воспитанием толерантности. Решение вопросов миграции и межнациональных отношений. Итого таких 50 вопросов.

Зарплату за свою деятельность депутаты не получают.

2. В каком случае муниципальные выборы будут признаны состоявшимися?

Порога явки нет. Выборы состоятся в любом случае и при любой погоде.

3. Нужно будет выбрать одного человека из списка кандидатов?

От одного до пяти. Жители каждого округа, на которые делится муниципалитет, выбирают по несколько своих представителей. Поэтому можно поставить галочку напротив хоть одной фамилии, хоть двух, хоть трех. Так до пяти. Выбрать шесть, семь кандидатов нельзя.

4. Я не знаю всех кандидатов по моему округу, не знаю их программы. Как выбирать?

Депутат должен хорошо понимать проблемы округа, поэтому должен работать на его территории, в идеале - жить там же. Не стоит голосовать за людей, зарегистрированных в других регионах. Я бы категорически не поддерживал людей, не оформленных на работу. Стоит обращать внимание на некий бэкграунд. Как говорится, старый конь борозды не испортит. Опытный депутат понимает, куда идет. У него сложились коммуникации с ЗакСом, с районной администрацией, с общественными организациями. Ему будет значительно проще решать задачи.

Что касается свежей крови. У нас регулярно обновляются команды на четверть. В них - представители социальной сферы, здравоохранения, культуры, ЖКХ, образования, общественных организаций. Они способны понимать проблемы и решать их, как должностные лица. Мало быть активистом с горящим сердцем, даже если вдруг у нас родится новый Данко. Голос его потонет в череде проблем. Только хорошая команда, представляющая разные сферы жизни города, способна показывать работу.

5. Если в списке кандидатов нет того, кто мне нравится, лучше не голосовать вообще?

Ни в каком случае никакие выборы игнорировать не советую. Плохих политиков выбирают хорошие избиратели, которые не ходят на выборы.

Я хорошо представляю очень многих кандидатов. Поверьте, есть выбор между хорошими и очень хорошими. Конечно, попадаются непонятные люди, но приличных людей большинство. Выбор есть всегда.

По данным избирательной комиссии Санкт-Петербурга, среди зарегистрированных кандидатов в муниципальные выборы 1678 самовыдвиженцев, 1471 — член «Единой России», 436 представителей КПРФ, 505 — от ЛДПР, 409 — от «Яблока», 510 — от «Справедливой России» и 241 кандидат от Партии Роста.